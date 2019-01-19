У Судані розшукують десятки журналістів: названа причина

Вони звинувачуються в “підбурюванні”.



У Судані, після відновлення протестних акцій, прокуратура видала ордери на арешт 38 журналістів та активістів, які звинувачуються в “підбурюванні” і поширенні неправдивих новин”.

У місцевій телекомпанії “Судания 24″ заявили, що прокуратура видала арешт на підставі статей Кримінального кодексу і Закону про кіберзлочинність. Звинувачення пов’язані з підбурюванням, публічними заворушеннями, поширенні неправдивих новин, порушенням миру і громадського спокою”.

Повідомляється, що суданські журналісти та активісти використовуючи соціальні мережі поширюють інформацію про хід протестів у країні, транслюючи фотографії та видеозапаси демонстрацій.

Також стало відомо, що серед обвинувачуваних журналістів 28 чоловік проживає за межами Судану.