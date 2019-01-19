“Захід регоче!” Путін після провалу приховав фото з ополонці

Президент Росії Володимир Путін після провалу в минулорічне свято Хрещення 19 січня в цей раз вирішив не афішувати своє купання в ополонці.

Про те, що президентський ритуал пройшов приватним чином, розповів журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Twitter.

“Володимир Путін занурився в ополонку на Водохреще”, – повідомив він, але фото виставив минулорічне.

Глава РФ, за повідомленням його прес-служба, взяв участь у водохресних купаннях в Підмосков’ї.

Російські користувачі розлютилися через те, що момент не був відображений. Деякі припустили, що їх обманюють.

“Від цього торсу Захід вже другий рік регоче”, “Знову на “Мосфільмі”?”, “У минулому році перехрестився зліва на право, насмішив всіх”, “Не поліз, бо ліцензії на освячення води у РПЦ немає”, – обурюються вони в коментарях.