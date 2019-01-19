Правоохоронці у Парижі затримали 12 “жовтих жилетах”

Французька поліція в суботу, 19 січня, затримала в Парижі, де проходить десята акція “жовтих жилетах”, не менше 12 осіб, які брали в ній участь.

В управлінні правоохоронців уточнили, що затримання були проведені з міркувань безпеки, а також за носіння деякими із затриманих забороненої зброї.

У поліції зазначили, що в цілому акція проходить мирно. За попередніми даними, в ній беруть участь до 5 тисяч осіб. Для забезпечення безпеки на вулицях Парижа були мобілізовані також 5 тисяч осіб.

Акції “жовтих жилетах” відбулися і в інших містах країни. Так, в населеному пункті Кан сталися сутички маніфестантів з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Повідомляється також про зіткненнях в місті Ренн.