У США скасували тисячі авіарейсів: названа причина

Затримуються 6 783 рейсу.



Більше 6 тисяч рейсів скасовані в США через сильні снігопади. Синоптики у США попереджають, що в найближчі добу сильні снігопади триватимуть.

Про це повідомив телеканал CNN.

Відзначається, що найбільші проблеми виникли у пасажирів на Середньому Заході і Північному сході США.

В аеропорту Омахи, штат Небраска, літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, аеропорт довелося повністю закрити на кілька годин.

Як наголошується, ніхто з 150 пасажирів літака в результаті інциденту не постраждав.

За оцінкою фахівців сайту FlightAware, в цілому було скасовано і затримано 6 783 рейсу.

Наслідки снігопадів можуть торкнутися більше 100 мільйонів людей у багатьох штатів від Міссурі до Мена. В містах Чикаго, Детройт і Клівленд вирують заметілі, а південніше, в Мемфісі (штат Теннессі) і Джексона (штат Міссісіпі) гримить грім і виблискують блискавки. У Нью-Йорку (штат Нью-Йорк) та Філадельфії (штат Пенсільванія) в суботу прогнозується сніг з дощем, які майбутньої вночі через потепління зміняться рясними опадами.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо тимчасово заборонив водіння автофургонів з причепами та автобусів на більшій частині доріг штату. Це розпорядження набирає чинності в 15:00 (22:00 за Києвом). Компанія “Амтрак” (Amtrak) з-за несприятливих погодних умов обмежила на території штату рух пасажирських поїздів і електричок в суботу і неділю.