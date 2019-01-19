У Мексиці стався вибух на паливній фабриці

Повідомляється про 21 загиблого і 71 постраждалому.

На трубопроводі з пальним в штаті Ідальго в Мексиці стався вибух, в результаті якого загинула 21 людина.

Про це пише Власкор з посиланням на ura-inform.com.

Інцидент стався на місці незаконної врізки в трубопровід в районі Тлауэлильпана в момент, коли там знаходилися десятки людей, які займалися збором палива. “Я перебуваю на місці події в Тлауэлильпане, – йдеться у записі. –

До теперішнього часу повідомляється про 21 загиблого і 71 постраждав”, – наголошується в офіційному акаунті губернатора. Президент країни пообіцяв всім сім’ям постраждалих оплатити витрати по наданню ритуальних послуг.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій розпочала роботу у зв’язку з вибухом на трубопроводі.