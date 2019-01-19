Блок Порошенко пікетував Тимошенко в честь 10-річчя газового договору з Путіним

Активісти ВГО “Солідарна Молодь” провели акцію з нагоди 10-ї річниці підписання газових контрактів Тимошенко-Путіна.

“Ми прийшли сьогодні в офіс ВО “Батьківщина”, щоб нагадати всім про кабальні газові угоди 2009 року. 10 років тому Юлія Тимошенко домовилася з Путіним про ціну на газ для України, яка викликала багаторічну залежність нашого народу від Росії.

Через контракти Тимошенко-Путіна згодом були підписані Харківські угоди, які продовжили базування російського флоту в Криму – і Крим був анексований Росією. З-за цих контрактів Віктор Янукович відмовився від Угоди про асоціацію з ЄС – і українці вийшли на Революцію гідності.

Ми вважаємо, що Тимошенко повинна нести політичну відповідальність за ці наслідки”, – переконана голова ВГО “Солідарна Молодь” Динара Габибуллаева.