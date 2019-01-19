“Жовті жилети” у Франції вимагають відставки Макрона

Тисячі людей вийшли на демонстрацію в столиці Франції. Поліція затримала не менш 20протестующих. Антиурядові протести у Франції проходять десяті вихідні поспіль.

У столиці Франції десяті вихідні поспіль проходять антиурядові протести. В центрі Парижа у Будинку інвалідів вдень у суботу, 19 січня, зібралися тисячі демонстрантів. Раніше представники руху “жовтих жилетах” заявили про мету вивести на паризькі вулиці мільйон чоловік.

Протестувальники відкинули пропозицію французького президента Емманюель Макрона про “громадянський діалог”, з яким він виступив раніше на цьому тижні, і вимагають відставки глави держави.

По всій країні в акціях беруть участь близько 27 тисяч “жовтих жилетах” за безпекою на акціях стежать 80 тисяч співробітників поліції, в тому числі 5 тисяч – у столиці. Щоб зупинити колону на шляху до площі Інвалідів, поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів із закутаними обличчями, які кидали в них пляшки і камені. 20 осіб були затримані, повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на правоохоронні органи.

Протестні акції пройшли і в багатьох інших французьких містах, зокрема в Бордо, Марселі, Нансі та Тулузі, де, згідно з офіційними даними, зафіксовано рекордну кількість учасників – 10 тисяч активістів.

Масові протести “жовтих жилетах” почалися у Франції в листопаді 2018 року. Спочатку мітингувальники виступали проти наміри влади ввести податок, який може привести до зростання цін на автомобільне паливо, а також вимагали підвищення мінімальної зарплати. Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливних податків і пішов на ряд інших поступок, демонстранти почали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента Емманюель Макрона.