Демократи в Конгресі відмовляються голосувати за це.

У другій половині дня 19 січня президент США Дональд Трамп запропонує компроміс з питання мігрантів, але не відмовиться від вимоги про фінансування стіни між США і Мексикою, повідомляє Reuters з посиланням на інформоване джерело.

Трамп буде вимагати виділити гроші на будівництво стіни, але погодиться підтримати закони щодо захисту молодих іммігрантів, а також мігрантів, що мають статус тимчасового захисту в США.

Джерело повідомило, що віце-президент США Майк Пенс, глава апарату Білого дому Мік Малвани і зять президента Джаред Кушнер зіграли важливу роль у розробці угоди.

Трамп відмовляється схвалити бюджет, якщо він не буде включати $5,7 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Однак демократи в Конгресі відмовляються голосувати за це.

В результаті четверта частина федерального уряду не працює, близько 800 тисяч держслужбовців не отримують зарплату.

Президент США не виключав, що може оголосити надзвичайний стан, щоб добитися фінансування будівництва стіни в обхід Конгресу.

Видання The Washington Post, посилаючись на джерела, 10 січня написало, що в Білому домі вивчають можливість витратити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою невикористані кошти інженерних військ США, які призначені на боротьбу зі стихійними лихами.