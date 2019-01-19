Яндекс і Mail.Ru підтримують створення в Росії автономного інтернету

Представники «Яндекса» і Mail.ru Group під час розширеного засідання Державної думи Росії підтримали проект закону про створення в Росії автономного інтернету.

Про це повідомляє агентство RNS. Директор з розвитку мережевої інфраструктури «Яндекса» Олексій Соколов сказав, що цей проект закону був представлений дуже вчасно, однак вимагає певного доопрацювання – необхідно уважно опрацювати весь список загроз, а також планів протидії цим загрозам.

У свою чергу віце-президент Mail.Ru Group Володимир Габрієлян заявив, що проект закону про створення в Росії автономного інтернету, треба обов’язково підтримати, так як якщо всі загрози, проти яких цей закон спрямований, реалізуються, серйозно постраждають російські компанії, чий бізнес пов’язаний з інтернетом.

А наявність заходів, спрямованих проти таких загроз, дозволить індустрії відчувати себе абсолютно спокійно.