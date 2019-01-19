Тисячі угорців протестують проти політики Орбана

Вже більше місяця в Угорщині проходять акції протесту проти підвищення кількості допустимих понаднормових годин, до 400 на рік.

Профспілки називають новий законодавчий акт “законом про рабство”.Багатотисячні демонстрації пройшли в суботу, 19 січня, по всій Угорщині, їх учасники висловлювали протест проти політики уряду, очолюваного правонационалистическим прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

У столиці країни Будапешті, де близько 2000 городян пройшли по центру міста з прапорами Угорщини та ЄС, а також у 60 інших великих і дрібних угорських містах громадяни протестували проти нового закону, який передбачає різке підвищення понаднормових годин роботи. У Сексарде, в 150 кілометрах на південь від Будапешта, а також в інших містах опозиціонери висловлювали свій протест, блокуючи автомобілями рух по одній стороні вулиць.

Протести в Угорщині почалися відразу після прийняття 12 грудня нового закону, який підвищує кількість допустимих понаднормових годин роботи з 250 до 400 на рік. Профспілки називають його “законом про рабство”.

Угорські власті розглядають протести як частина передвиборчої боротьби перед виборами до Європарламенту, які відбудуться навесні, і звинувачують супротивників нового закону в тому, що підтримують масову імміграцію в Європу.