У Болівії зіткнулися два автобуси: багато загиблих

Автобуси зіткнулися під час маневру обгону.

На заході Болівії щонайменше 22 людини загинули при зіткненні двох автобусів.

Повідомляється, що ще 37 осіб отримали поранення. Відзначено, що постраждалих доставили до лікарні.

Аварія сталася вранці 19 січня в муніципалітеті Чальяпата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачи в Болівії загинули 17 осіб.

Як повідомили в поліції, інцидент стався в районі Мороколло. В результаті зіткнення 16 осіб загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.