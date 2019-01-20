В Баку пройшов мітинг на підтримку арештованого блогера Гусейнова

Майже три тисячі людей вийшли на акцію в підтримку Мехмана Гусейнова. Раніше Рада Європи та МЗС Франції закликали звільнити блогера, який до арешту в 2017 році боровся з корупцією.

У столиці Азербайджану в суботу, 19 січня, пройшов мітинг на підтримку арештованого блогера Мехмана Гусейнова. В акції взяли участь 2800 чоловік, в числі яких – представники опозиційної Національної ради демократичних сил, а також неурядових та молодіжних організацій, йдеться у повідомленні управління поліції Баку.

Правоохоронні органи не зафіксували порушень громадського порядку. При цьому мітинги в підтримку Гусейнова 3 і 7 січня в Баку були розігнані поліцією.

Рада Європи та МЗС Франції закликали звільнити блогера

До арешту в березні 2017 року блогер Мехман Гусейнов був адміністратором популярної сторінки в Facebook. Там розміщувалися ролики і новини з соціальних питань в Азербайджані, починаючи від поганих умов праці і закінчуючи нерухомістю держчиновників та їх розкішного способу життя. У його сторінки було 300 тисяч передплатників.

У 2017 році Гусейнов був засуджений до двох років позбавлення волі за наклеп. Раніше блогер заявив, що його били в поліції. За два місяці до закінчення терміну щодо Гусейнова порушили ще одну справу за те, що він нібито вдарив тюремного охоронця. В знак протесту Гусейнов оголосив голодування, стан його здоров’я погіршився. Однак 7 січня в пенітенціарній службі Азербайджану заявили, що він завершив голодування і “його здоров’я в порядку”.

Рада Європи та МЗС Франції закликали звільнити блогера. З початку січня в Азербайджані та ряді європейських країн громадська кампанія проходить в підтримку Гусейнова, який відбуває покарання у в’язниці.