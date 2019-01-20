ПриватБанк потрапив у скандал через Приват24

Державний банк «ПриватБанк» не зумів надати клієнту спеціалізовану послугу.

Про це повідомив незадоволений клієнт на порталі «Мінфін».

Споживач послуг фінансової установи спробував перевести гроші з допомогою сервісу «Приват24». Зазвичай «ПриватБанк» без проблем надає дану послугу, однак цього разу щось пішло не так.

«При переказі коштів через додаток «Приват24» сервер видав помилку «Internal Server Error» — що, власне, означає — все погано, спробуй ще раз, так як у нас на back’e щось пішло не так… Що люди роблять в такому разі? Намагаються повторити транзакцію, що і було мною зроблено, в результаті друга транзакція пройшла успішно, але яке ж було моє здивування, побачивши що гроші знялися двічі…» — пояснив проблему клієнт банку.

Також він розповів про те, що обидва переклади були проведені успішно, але друга транзакція була за рахунок кредитних коштів відповідно до умов, які виставив «ПриватБанк». «Виявляється, перша транзакція теж пройшла, а так як сума переказу була більше, ніж доступних особистих коштів, друга транзакція пройшла за кредитними коштами», — додав вкладник фінансової установи. Як водиться в подібних ситуаціях, представники банку побачили повідомлення і пообіцяли якнайшвидше розібратися в ситуації.