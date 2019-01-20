В США через сильні снігопади скасували 7 тисяч рейсів

Снігопади у США призвели до скасування майже 7 тисяч рейсів. Через негоду, в тому числі, з-за сильних снігопадів в центральній частині та на північному сході США, в країні скасували і затримали в суботу понад 6,7 тисяч авіарейсів.

За оцінкою фахівців сайту, в загальній складності було скасовано і затримано 6783 рейсу. Як повідомила телекомпанія CNN, наслідки снігопадів можуть торкнутися понад 100 млн осіб у ряді штатів, від Міссурі до Мена.

В містах Чикаго, Детройт і Клівленд вирують заметілі, а південніше, в Мемфісі (штат Теннессі) і Джексона (штат Міссісіпі) гримить грім і виблискують блискавки. У Нью-Йорку (штат Нью-Йорк) та Філадельфії (штат Пенсільванія) в суботу прогнозується сніг з дощем, які майбутньої вночі через потепління зміняться рясними опадами.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо тимчасово заборонив водіння автофургонів з причепами та автобусів на більшій частині доріг штату. Це розпорядження набирає чинності в 15:00 (23:00 мск).

Компанія “Амтрак” (Amtrak) за несприятливих погодних умов обмежила на території штату рух пасажирських поїздів і електричок в суботу і неділю.