«Депутати, ви там зовсім?»: новий податок на гостей розлютив українців

Українцям не сподобалося введення так званого «туристичного податку»

Як ми раніше повідомляли, 1 січня 2019 року Україні набув чинності закон №2628-VIII про внесення змін до Податкового кодексу щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів.

Як відомо, зміни торкнулися не тільки механізмів підвищення акцизних зборів, але і впровадження сплати так званого туристичного збору.

Якщо раніше туристи-іноземці платили туристичний збір при реєстрації в готелях або готелях, то тепер прості українці будуть змушені платити за своїх гостей або родичів, які приїхали погостювати з інших країн.

Наголошується, що для українських туристів його максимальний розмір складе 0,5%, а для іноземних осіб — до 5% від мінімальної заробітної плати за кожний день проживання. З 1 січня розмір «мінімалки» становить 4173 грн в місяць, тому максимальна ставка для наших співвітчизників буде 20,86 грн, а от іноземцям доведеться платити 208,6 грн на добу.

Українці гнівно відреагували на новий закон в соціальних мережах. Хтось засумнівався в адекватності людей, які прописували в документі подібні норми, а хтось запропонував політикам платити за їх гостей-іноземців зі своєї кишені.

«Депутати, ви там зовсім чекнулись? Іноземці приїжджали і залишали свої гроші, а тепер і цього не буде. Ви всі вигадуєте нові закони, як наповнити ікрою свої животи?», «Як це уряд вже зає*ало зі своїми податками реформами і законами Всі проти народу Зробіть хоч щось для людей», «А з якого вибачте х€ра я повинна платити податки за приїзд моїх родичів з іншої країни??? Взагалі долбанулись? Кидайте курити то що ви там всі курите і валіть на пенсію….», «Маразм влади міцнішає!», «Ну, поїхали: податок на колір чобіт, на засмагу серед зими, гіпс на кінцівках,(по-моєму, дуже актуально з нашими нерасчищенными дорогами), довжина хвоста собаки, тінь, що падає індивідуумом, бороди, голубів, дим, повітря — що втрачено ще?», — пишуть вони у коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що українці в 2019 році заживуть по-багатому. Мінфін оприлюднив нові дані по очікуваному зростанню середньомісячної зарплати в 2019 році, а також зробив прогноз по зарплаті на 2021 рік.

Як свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата (брутто) працівників 2109 році складе 10 129 грн.

Таким чином номінальна заробітна плата, скоригована на індекс споживчих цін зросте на 6,9% в 2019. Порівняння наводиться щодо 2018 року. У 2020 році її розмір збільшиться на 6,0 %, та на 6,2% — до 2021. У минулому році зростання зарплати склало 11%.