Лукашенко назвав умови, на яких готовий будувати союз з Росією

На зустрічі з міністрами закордонних справ, у різний час очолював МЗС Білорусі, Олександр Лукашенко назвав умови, на яких можливе подальший розвиток союзного будівництва з Росією, в тому числі запровадження єдиної валюти, уніфікація податкової і митної політики.

«Союз — будь ласка. Об’єднання — будь ласка, але тільки це люди повинні вирішити, а не ми. Ми не відмовляємося від жодної тези. Якщо мені хтось починає говорити про об’єднання, то знову ж таки з даху: давай загальну валюту. Ми не проти спільної валюти, але це повинна бути спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії. Повинен бути емісійний центр, створений на рівних умовах. Якщо ви приводите приклад ЄС, добре — на принципах Євросоюзу. Але щоб умови були рівні і підхід», — заявив білоруський лідер.

«Ви хочете податкову, митну політику уніфікувати? Згоден. Той же сказав в минулий раз: але на кращих традиціях і умовах, візьмемо все найкраще у білорусів і росіян. Але не так: ми — великі, малі, давайте робіть так, як у нас», — продовжив глава держави.

Олександр Лукашенко вважає, що в деяких нападках на Білорусь немає ніяких міждержавних або міжнародних відносин. «Все в деталях, всі в особистостях, все в тому, що комусь не подобається курс, який Білорусь проводить. Навіть не зовнішньополітичний. А ту економіку, яку ми будуємо, той соціальний устрій, який ми створюємо на принципах насамперед справедливості. Цю тезу я 20 з гаком років проповідую. Виявляється, він сьогодні в Росії дуже затребуваний. Тому все банально: комусь хочеться знизити градус Білорусі в Росії. Ось і починаються ці нападки», — зазначив він.

Поряд з цим Олександр Лукашенко не вважає нинішній момент відносин з Росією якимсь критичним або гострим. «Повинен сказати, що там з’явилися… Не з’явилися, а й колишні керівники, які давно працюють, вони зайняли певну позицію тиску навіть на власного президента Путіна. Думаю, це ж не хлопчик, у політиці не новачок. І по зустрічам з ним бачу, що людина націлений на те, щоб ми ні в якому разі не розірвали відносини Білорусі і Росії, — сказав президент. — Це вкрай невигідно. Це буде збитково для нього як політика, а для мене тим більше. Тому що ми завжди з вами проводили, можна сказати, проросійський курс. Проповідуючи багатовекторну зовнішню політику, ми завжди Росію визначали не просто як нашого головного партнера, а як саме близьке, братська держава, де живуть просто наші люди. Так і буде».

Союзний питання

Нагадаємо, питання будівництва Союзної держави актуалізувалося після заяв Білорусі про те, що Росія повинна компенсувати податковий маневр.

У Росії ця позиція не знайшла розуміння. Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв жорстко вказав Мінську на два «інтеграційних сценарію», в яких для отримання грошей Білорусі доведеться йти на серйозні поступки.

25 грудня під час зустрічі президентів Білорусі та Росії була досягнута домовленість про створення російсько-білоруської робочої групи для обговорення різних аспектів інтеграції та спірних питань.

Від російської сторони групу очолив міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. До складу групи також увійшли представники різних відомств, Державної думи, Ради Федерації та Рахункової палати. З білоруської сторони групу очолив міністр економіки Дмитро Крутий. До неї також увійшли міністр енергетики Віктор Каранкевич, глава «Белнефтехима» Андрій Рибаков, посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, депутат Валерій Воронецький, сенатор Алла Бодак та заступники керівників більшості міністерств і відомств. Всього 30 білоруських чиновників.

10 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва може втратити Мінськ як союзника на західному напрямку, якщо сторони не домовляться про компенсації втрат у зв’язку з податковим маневром в нафтовій сфері.

Перший віце-прем’єр — міністр фінансів РФ Антон Силуанов 15 січня знову заявив, що договір про створення Союзної держави з Білоруссю необхідно актуалізувати.

«Давати субсидії підприємствам чужої країни дивно було б. Це можна було б робити, якби була у нас більш глибокий ступінь інтеграції. Якщо хочете такий же режим, давайте повернемося до нашого Союзному договору», — сказав перший віце-прем’єр.