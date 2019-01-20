Кілометр тунелю Маска опинився в сім разів дешевше кілометра мінського метро

Днями австралійський чиновник Джеремі Buckingham через Twitter звернувся до Ілону Маску з питанням: у скільки обійдеться будівництво 50-кілометрового тунелю транспортної системи через Блакитні гори? Це нібито повинно розвантажити трафік в Сіднеї, тому як місто, за висловом Бакингема, «задихається». Ілон Маск швидко провів розрахунки, та суми виявилися цікавими.

Один кілометр тунелю для руху в дві сторони підприємець оцінив в $15 мільйонів — судячи з усього, це робота «під ключ». Шлях довжиною п’ятдесят кілометрів, відповідно, буде коштувати $750 мільйонів. Ще $50 мільйонів обійдеться будівництво пасажирської станції. Схоже, цифри влаштували Бакингема: політик заявив, що обговорить з колегами проект і зв’яжеться з Маском.

Без порівняння складно зрозуміти, багато це чи мало — $15 мільйонів за кілометр тунелю для руху транспорту. Але нещодавно з’явився наочний приклад: кілометр мінського метро витягує з бюджету 237 мільйонів рублів, або близько $110 мільйонів. Звичайно, технології та обсяги робіт відрізняються, проте проект Маска виходить в сім разів дешевше. А швидкість руху в тунелі, згідно обіцянкам The Boring Company, буде незрівнянно вище звичайного метро — приблизно 250 км/ч.