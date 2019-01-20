Зарплати в конвертах в Україні: озвучена шокуюча статистика

В Україні склалася критична ситуація із зарплатами в конвертах, на кожному другому підприємстві є офіційно непрацевлаштовані працівники.

Про це розповів в ефірі ObozTV в. о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбизов, посилаючись на результати перевірок бізнесу.

“Є яскрава статистика з нашого боку. Кожна друга перевірка з питань офіційного працевлаштування закінчується з результатом. На кожному другому підприємстві – це 50% або більше – ми виявляємо неофіційних працівників”, – заявив Бамбизов.

Представник ГФС розповів, як в Україні борються з зарплатами в конвертах.

“Восени 2018 року було видано розпорядження Кабміну України щодо заходів на ринку праці. За три осінніх місяці і за грудень ми маємо 500 тис. працевлаштованих осіб. А всього в 2018 році було працевлаштовано близько 600 тис. людей. За останні три місяці було працевлаштовано 82% від числа працевлаштованих протягом року”, – повідомив він.

Як зазначив чиновник, коли Кабмін почав приймати заходи, бізнесмени активно почали детінізувати ринок праці та офіційно працевлаштовувати своїх працівників. У 2019 році цю роботу планують продовжити.

“В подальшому повинна бути інформаційна робота з нашого боку і з боку інших державних органів для того, щоб донести до розуміння наших роботодавців і працівників необхідність офіційного працевлаштування та соціальної відповідальності”, – заявив Бамбизов.

За словами представника ГФС, “офіційно працевлаштований працівник навіть на мінімальну зарплату – вже хоч якась соціальна гарантія для нього і податки для державного та місцевого бюджету”.