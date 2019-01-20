У Бельгії “жовті жилети” атакували журналістів

Вуличні сутички тривають.



На знімальну групу RTL Info, снимавшую у суботу, 19 січня, репортаж для вечірніх новин про акції “жовтих жилетах”, в бельгійському Намюрі маніфестанти напали.

Про це повідомляється на сайті каналу.

Кілька сотень учасників акції накинулися на журналістів з криками “Забирайтеся геть!” грубо відштовхнули їх і пошкодили камеру.

RTL Info подав скаргу у зв’язку з псуванням обладнання учасниками маніфестації.

“Жовті жилети” пояснюють такі інциденти сам підозрою в тому, що журналісти виконують політичне замовлення влади з дискредитації протесту.

8 грудня у Брюсселі, Бельгія, протестувальники “жовті жилети” зібралися біля Європейського парламенту, між поліцією і маніфестантами були зіткнення.

Нагадаємо, в останні місяці Париж і всю Францію охопили масові акції протесту з-за різкого підвищення цін на паливо.

Вулиці Парижа перетворилися в арену вуличних протистоянь: учасники протестів споруджували барикади, палили автомобілі, били вітрини, вступали в сутички з поліцією і групами інших протестувальників.

Крім зниження цін на паливо, французи вимагають зниження податків і підвищення мінімального розміру оплати праці.