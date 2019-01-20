В Японії помер найстаріший чоловік на Землі

Він проживав на півночі Хоккайдо.



Житель японського острова Хоккайдо Масадзо Нонака, який раніше був визнаний найстарішим чоловіком на Землі, помер у віці 113 років. Про це повідомляє Kyodo у неділю, 20 січня.

Отмечаеся, що японець помер у своєму будинку в селищі Асеро.

Масадзо Нонака народився в 1905 році. В останні роки він проживав разом зі своїми онуками біля підніжжя гори Мэакан на півночі Хоккайдо. Його нащадки керують невеликим готелем на гарячих джерелах Нонака онсен в цій місцевості.

Примітно, що в рейтингу самих літніх людей Нонака займав приблизно 30-е місце. Всі позиції перед ним належать жінкам.