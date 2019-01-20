У Північній Ірландії підірвали машину біля будівлі суду

Атака названа терористичною.



У центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) в суботу ввечері, 19 січня, прогримів вибух. Про це повідомляє The Belfast Telegraph.

Інцидент стався на вулиці Бішоп-стріт біля будівлі суду. За даними правоохоронців, могло спрацювати вибуховий пристрій, закладений в автомобілі. Можливо, транспортний засіб було викрадено.

Жителів довколишніх будинків евакуювали. Інформації про постраждалих правоохоронців не надходило.

Трохи пізніше в цьому ж районі помітили ще один “підозрілий автомобіль”. Однак, як уточнили в поліції, транспортний засіб “було перевірено”.

Міністр закордонних справ Північної Ірландії Саймон Ковени назвав вибух терористичним актом.

“Я повністю засуджую терористичну атаку, що сталася цим ввечері в Деррі. Немає місця і немає виправдання подібних терактів, за допомогою яких Північну Ірландію прагнуть повернути до насильства і конфліктів”, – написав він.