У Мексиці повідомили про нові жертви вибуху

Це ще не остаточні дані.



Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху на трубопроводі в Мексиці (штат Ідальго) зросла до 76 осіб.

Повідомляється також про понад 70 поранених. За інформацією місцевих ЗМІ, губернатор Ідальго Омар Фаяд сказав мексиканському телебаченню, що кількість жертв і поранених все ще може зрости.

За даними державної нафтової компанії Petroleos Mexicanos (Pemex), трубопровід в місті Тлахуэллипан вибухнув після того, як зловмисники пробурили незаконний кран.

Вибух був одним з найстрашніших в новітній історії країни, яка постраждала від сотень незаконних порушень своєї мережі нафто – і газопроводів.

“Я закликаю все населення не брати участь в крадіжці палива. Крім того, що це незаконно, це піддає ризику ваше життя і життя ваших сімей”, – написав Фаяд в Twitter.

Знімки, зроблені раніше вдень, показали, що з трубопроводу бив фонтан палива.