У столиці Лівії журналіста Associated Press вбило снарядом

Репортер став 15-ю жертвою боротьби за владу.



Лівійський журналіст Мухаммед бен Халіфа, який працював на агентство новин Associated Press, загинув 19 січня у столиці Лівії Тріполі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на владу країни.

Журналіст став жертвою випадкового снаряда, висвітлюючи збройні зіткнення між ворогуючими угрупованнями в лівійській столиці, які не припиняються вже четвертий день.

Репортер став 15-ю жертвою боротьби за владу в Тріполі між польовими командирами. Міністерство охорони здоров’я країни повідомило раніше про 14 убитих, серед яких троє мирних жителів та 11 бійців ворогуючих фракцій. Поранення отримали майже 60 осіб, включаючи сім цивільних.

Нагадаємо: зіткнення в Тріполі спалахнули в середу, 16 січня, між бійцями ворогуючих збройних угруповань. Бої йдуть в південній частині міста, яка прилягає до аеропорту країни, який давно не функціонує. Після початку боїв у столиці мирне населення почало залишати свої будинки.