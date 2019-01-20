У Вінницькій області на хабарі “погорів” офіцер поліції

Правопорушник просив шість тисяч гривень за те, щоб не передавати матеріали до органу досудового розслідування

У Вінницькій області співробітники військової прокуратури викрили на хабарі офіцера поліції. Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

“19 січня 2019 року по процесуальному керівництву військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України затриманий співробітник підрозділу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області”, – повідомив він.

Правоохоронці встановили, що 16 січня 2019 року оперуповноважений Вінницького райвідділу поліції старший лейтенант поліції зажадав від громадянина Україна шість тисяч гривень за те, щоб не направляти за нього матеріали до органу досудового розслідування.

Як зазначається, 19 січня порушник передав офіцеру поліції частину хабара в розмірі чотирьох тисяч гривень. Це зафіксовано негласними слідчими (розшуковими) діями.

В даний час проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України клопотання до суду про запобіжний захід і відсторонення від посади.