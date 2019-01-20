Трамп запропонував план по завершенню рекордного “шатдауна”

Нові пропозиції по стіні на кордоні з Мексикою.



Президент США Дональд Трамп оголосив нові пропозиції щодо стіни на кордоні з Мексикою, щоб припинити урядовий “шатдаун”, який рекордні чотири тижні.

Пропозиції стосуються власників статусу “Мрійники” та “Тимчасовий захист” (TPS).

У США близько 700 000 “мрійників”, які потрапили в країну незаконно разом з батьками, коли були дітьми.

Мрійники в даний час захищені від депортації за програмою, яка дозволяє їм працювати, але не отримувати громадянство. Цю програму Трамп намагається скасувати, але він сказав, що продовжить захист для мрійників ще на три роки, дозволяючи їм продовжувати працювати.

Він також повідомив, що продовжить візи для власників TPS на три роки. Більше 300 000 чоловік з країн, що постраждали від війни або стихійного лиха, мають право працювати в США в рамках TPS.

Були й інші пропозиції, у тому числі $800 млн термінової гуманітарної допомоги, 2750 допольнительных прикордонних агентів і службовців безпеки і 75 нових суддівських груп з імміграції.

У той же час Трамп знову виклав свої причини для будівництва стіни і підкреслив, що його запит на виділення $5,7 млрд залишається.