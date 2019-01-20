На гірськолижному курорті Куршевель сталася пожежа: є жертви

Вогонь охопив три будівлі.



У Франції на популярному гірськолижному курорті Куршевель сталася пожежа, в результаті якого загинули дві людини, ще 14 постраждали.

Як повідомляє ВВС з посиланням на місцеві влади, четверо постраждалих отримали серйозні травми.

Пожежа почалася в будинку, де живуть сезонні робочі. За даними місцевих ЗМІ, в будівлі проживали 60 працівників, у тому числі і іноземці. Найбільше від вогню постраждали три будівлі.

Для гасіння пожежі були мобілізовані 70 пожежників. Про причини займання поки нічого невідомо.