Трамп запропонував новий план для припинення «шатдауна»

У суботу, 19 січня, глава Білого дому Дональд Трамп виступив з екстреним зверненням до нації, запропонувавши підтримати закони щодо захисту молодих іммігрантів в США і мігрантів, які мають статус тимчасового захисту.

А в обмін президент США вимагає від Сенату профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє телеканал CNN. За словами Дональда Трампа, його пропозиція є «хорошим компромісом здорового глузду, який повинен підійти обом сторонам».

Після цього звернення Дональда Трампа спікер Палати представників США Ненсі Пелосі сказала, що не вважає пропозицію президента сумлінним зусиллям, тому його ініціатива навряд чи отримає підтримку конгресменів.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Дональд Трамп відмовився схвалити держбюджет, якщо він не буде включати 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Представники Демократичної партії в Конгресі США відмовилися голосувати за цю пропозицію президента. В результаті цього частина федерального уряду США до сих пір не працює, а близько 800 тисяч державних службовців не отримують заробітну плату.