Чиновника з Кам’янського засудили до п’яти років за хабар 40 тисяч гривень

Заступницю голови адміністрації Дніпровського району Кам’янського Ірину Куліш засудили до 5 років позбавлення волі за хабар від місцевого підприємця.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Дніпровський райсуд Кам’янського.

У 2016 році підприємець Олександр Горожанкін звернувся до чиновниці з проханням віддати йому в оренду приміщення колишнього дитячого садка разом з земельною ділянкою для організації гри в пейнтбол.

Чиновниця погодилася допомогти за 40 тис. гривень. Підприємець погодився, але після цього звернувся в правоохоронні органи. Відзначається, що з технічних причин в оренду можна було оформити тільки частина приміщення, але чиновниця повідомила, що дасть дозвіл на користування всіма приміщеннями, які не перебувають в оренді у інших підприємців. Першу частину хабара чиновниця отримала в розмірі 20 тис. гривень. З приводу другої частини домовилися, що кожен місяць їй будуть платити по 5 тис. гривень.

Правоохоронці затримали вымогательницу після передачі першої частини хабара. Свою вину вона не визнала і стверджувала, що хабар не вимагала і не отримувала.

Дніпровський районний суд Кам’янського визнав чиновницю винною за ч. 3 ст. 368 КК україни та засудив до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади протягом трьох років і конфіскували все майно, яке належить особисто Ірині Куліш.

Згідно декларації за 2017 рік, чиновниця користується чужою квартирою у Кам’янському, двома земельними ділянками по 500 кв. м. кожен Шульговке, які перебувають у власності садівничого товариства «Машинобудівник», недобудованим дачним будиночком, який теж є власністю «Машинобудівника». Автомобіль Daewoo LANOS 2008 року випуску теж належать третій особі. У 2016 році чиновниця задекларувала подарунок від газети «Подія сьогодні» вартістю 15 тис. гривень.