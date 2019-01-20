Протести «жовтих желетів» призвели до зворотного ефекту: рейтинг Макрона почав рости

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона зросла на чотири пункти за місяць до 27%.

З цих 27% респондентів 5% заявили, що вони «дуже задоволені» Макроном в якості президента Франції (+1), а 22% говорять, що вони «в цілому задоволені» (+3).

72% французів залишаються «незадоволеними», 40% з них «дуже незадоволені» (-5) і 32% «в цілому незадоволені» (+1).

Минулого місяця Макрон наблизився до рівня популярності у 22% Франсуа Олланда після тієї ж тривалості на посаді глави держави, але залишається дуже далеко від 44% Ніколя Саркозі.

Опитування проводилося в режимі онлайн і по телефону в період з 11 по 19 січня і проводився за квотним методом з вибіркою з 1928 людина, що представляє населення Франції у віці 18 років і старше. Похибка від 1 до 2,2%.