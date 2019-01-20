Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Дамаску стався теракт: є загиблі

20.01.2019

В Дамаске произошел теракт: есть погибшиеВибух стався в годину пік

У Дамаску (Сирія) стався потужний вибух, в результаті якого загинули кілька людей. Про це повідомляє Al Jazeera.

Повідомляється, що, за даними сирійського державного телебачення, вибух стався в одному з південних районів Дамаска. Також уточнюється, що вибух стався в годину пік, влада вже оголосили його терористичним актом.

У той же час, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух стався біля військового розвідувального управління. Також повідомляється про декількох загиблих і поранених, проте точні втрати ще перевіряються.

Також поки неясно, чи була це атака смертника або закладена бомба. Уточнюється, що після вибуху на місці лунала стрілянина.

Читайте також:   У США під уламками складу опинилися тисячі бочок з віскі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *