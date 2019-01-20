У Дамаску стався теракт: є загиблі

Вибух стався в годину пік



У Дамаску (Сирія) стався потужний вибух, в результаті якого загинули кілька людей. Про це повідомляє Al Jazeera.

Повідомляється, що, за даними сирійського державного телебачення, вибух стався в одному з південних районів Дамаска. Також уточнюється, що вибух стався в годину пік, влада вже оголосили його терористичним актом.

У той же час, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух стався біля військового розвідувального управління. Також повідомляється про декількох загиблих і поранених, проте точні втрати ще перевіряються.

Також поки неясно, чи була це атака смертника або закладена бомба. Уточнюється, що після вибуху на місці лунала стрілянина.