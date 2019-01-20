“Люди стрибали з вікон”: на курорті Куршевель спалахнула масштабна пожежа. Є загиблі

У неділю, 20 січня, на елітному гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах спалахнула масштабна пожежа. В результаті НП загинули двоє людей, ще більше десятка серйозно травмовані.

Для усунення пожежі знадобилося понад 70 пожежних машин. Зупинити поширення вогню пожежникам вдалося лише через кілька годин.

— ITV News (@itvnews) 20 січня 2019 р.

Пізніше в будівлі було знайдено два тіла. Ще 14 осіб постраждали четверо з них отримали серйозні травми, трьох вертольотом відправили в місцеву лікарню.

За словами свідків ЧП, пожежа почалася близько 5 ранку за місцевим часом. Людям довелося стрибати з вікон заради порятунку. Інформація про причини пожежі встановлюється.

— PlanetSKI Snow News (@planetski) 20 січня 2019 р.

Зазначимо, Куршевель – один з найбільш престижних гірськолижних курортів світу, знаходиться в центрі Тарантезької долини у Франції. Має 11 п’ятизіркових готелів і є єдиним гірськолижним курортом у Франції, де є готель з 6-зірковим рейтингом.

— BFMTV (@BFMTV) 20 січня 2019 р.

— BFMTV (@BFMTV) 20 січня 2019 р.