Батьківщина тебе кине, синку. Завжди: як США і Росія зустрічають загиблих в Сирії військових

У Сирії воюють як російські військові, так і американські. Військові обох країн гинуть у боях на Близькому Сході, але не всі країни віддають данину поваги загиблим воїнам, як вони того заслуговують.

InfoResist вирішив порівняти, як обидві країни поважають своїх загиблих військових.

Як США зустрічають загиблих в Сирії військових

19 січня президент США Дональд Трамп відвідав військово-повітряну базу в Дуврі, щоб вшанувати пам’ять чотирьох американців, загиблих в результаті теракту в Сирії на цьому тижні.

Від бомби, яку привів у дію терорист-смертник, загинув 37-річний Джонатан Фармер (спецназівець), 35-річна Шеннон Кент (спеціаліст по шифруванню, перекладач), 27-річна Гадір Тахер (емігрувала в США з Сирії, працювала перекладачем для військових) і 42-річний Скотт Вирц (військовий розвідник).

«Будемо летіти у Дувр, щоб бути з сім’ями 4 дуже особливих людей, які загинули на службі нашій країні!» — написав він.

Пізніше він сказав журналістам: «Коли я збираюся зустрітися з родичами деяких з наших великих, великих героїв, які полягли, я думаю, що це може бути найважча річ, яку я повинен зробити як президент».

Крім Трампа на церемонії прощання були присутні державний секретар Майк Помпео, виконуючий обов’язки міністра оборони Патрік Shanahan та інші високопоставлені чиновники і військові.

Спочатку делегація попрощалася з загиблими американцями в літаку.

— CNN (@CNN) 19 січня 2019 р.

Потім їм віддали честь і провели загиблих в останній шлях:

Зазначимо, що в Сирії не всі загиблі американці були військовими.

Безумовно Трамп не завжди зустрічає загиблих у військових операціях за кордоном, але вищі посадові особи країни це роблять регулярно.

Наприклад, 30 листопада загиблих військових в Афганістані зустрічала делегація на чолі з віце-президентом США Майком Пенсія.

Як Росія зустрічає загиблих в Сирії кадрових військових

За час участі Росії у війні в Сирії загинуло більше ста кадрових російських військових. З урахуванням найманців «Вагнера» — ще більше.

Тіла російських військових прибувають в країну таємно. Перед цим невідомі люди повідомляють рідних про те, що прибуде тіло їх рідної людини. Деякі сім’ї отримують грошову компенсацію в кілька мільйонів рублів. Всі вони зобов’язані мовчати про смерть їхніх рідних.

У більшості випадків про смерть кадрових російських військових стає відомо з могил на кладовищах по всій Росії. У рідкісних випадках про смерть повідомляють знайомі загиблих.

З почестями ховають рідко, в основному вищий офіцерський склад або коли гине група солдатів і це викликає суспільний резонанс.

Так, у 2016 році загинув полковник Руслан Галицький. До генеральського звання йому не вистачило п’яти днів. Військове керівництво назвало його скромно «військовий радник», хоча насправді він виконував куди більш важливі завдання — координував дії російської авіації з сирійської армією і найманцями «Вагнера», а також планував військові операції по звільненню міст. Зокрема він планував звільнення Пальміри, а загинув під час визволення Алеппо.

Прощалися з ним на військовому кладовищі, але ніхто з керівництва країни не прийшов з ним попрощатися. Путін лише посмертно нагородив Орденом Мужності.

І то спочатку повідомляли про чотирьох загиблих, а коли з’ясувалося, що загинули більше, визнали — їх було шестеро.

Інформація про загиблих масово ховається. Так, агентство Reuters встановило, що у 2017 році в Сирії загинуло щонайменше 40 чоловік: 21 людина — це приватні найманці, 17 осіб — кадрові військові.

Про те, що ці люди загинули саме в Сирії Reuters підтвердили мінімум по дві людини з родичів або місцевих чиновників. У той же час російське Міноборони офіційно повідомило про загибель лише 10 осіб у 2017 році.

Вперше офіційне особа повідомила про втрати російської армії за три роки війни в Сирії. Так, у вересні 2018-го глава комітету ради федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв повідомив про загибель 112 військових. Звичайно ці цифри не включають в себе загиблих найманців ПВК «Вагнера».

Більшість цих військових, загиблих за приватні інтереси Путіна і його олігархів, були таємно поховані. Мовчання рідних чи купили, чи їм заборонили спілкуватися зі ЗМІ.