У підвалі будинку в Ташкенті знайшли великий скарб

Кладу більше 80 років.



В ході розкопок у підвалі одного з історичних будинків у центрі столиці Узбекистану Ташкенті – виявлені цінності, втрачені 80 років тому. Про це повідомив сайт kun.uz у суботу, 19 січня.

Наголошується, що вчені з Національного університету Узбекистану знайшли, зокрема, експонати з колекції 1918 року Ташкентського палацу князя Романова і предмети, які належали жертвам сталінських репресій, генерал-майору російської армії Джурабеку і переселенців з Європи і Санкт-Петербурга. Все це знаходилося в прихованому приміщенні під підвалом.

На фотографіях зображені такі речі, як австрійський мікроскоп із золота XIX століття, різні монети, золоті злитки на вісім кілограмів, оздоблені золотом книги XVIII-XIX століть з імператорського палацу і чотири раритетні книги про птахів Америки, кожна з яких може коштувати сотні тисяч доларів. Крім цього, були знайдені документи часів Узбецького ханства і старовинні рукописи мислителів, які вважали загубленими.

Стверджується, що вартість скарбу перевищує один мільйон доларів. Знахідки взято під державну охорону.

Повідомляється, що цінності були доставлені в Середню Азію за ініціативою російського і радянського вченого Миколи Димо, одного із засновників Середньоазіатського університету (нині Національний університет Узбекистану).









