Названа країна з найбільшою громадою українців

За рік їх кількість збільшилася на 42%.



Громадяни України випередили росіян і стали найбільшою іноземною громадою в Литві. Про це напередодні повідомив Департамент міграції Литви.

За даними відомства, на початку 2019 року в Литві проживали майже 17 тисяч українців. Це майже на 42% більше, ніж рік тому.

Громада прибулих в Литву громадян Росії становить майже 12,5 тисяч осіб. Це майже на 3% менше, ніж у 2018 році.

Майже стільки ж у Литві і громадян Білорусії. Їх кількість за рік зросла на третину.

В результаті громадяни України, Росії і Білорусі становили 84% всіх іноземців, які проживають у Литві. Найбільші групи громадян країн-членів ЄС складають громадяни Латвії, Німеччини та Польщі.

За рік число проживаючих у Литві іноземних громадян зросла на 17,5%. Проживають в країні іноземці становили лише трохи більше 2% населення Литви.