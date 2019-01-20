В Афінах мітингують десятки тисяч людей: названа причина

Всі активісти прибули в столицю Греції.



В Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Цивільні групи активізували кампанію в соціальних мережах, щоб залучити як можна більше демонстрантів на площі Синтагма на акцію протесту, яка розпочнеться о 14:00.

Місцеві влади, церкви і монастирі орендували десятки автобусів в регіонах, щоб привезти людей з усієї країни в столицю.

Організатори заявили, що очікують більшої явки, ніж у лютому минулого року. Тоді поліція заявила, що на протест вийшли 140 000 чоловік, а організатори заявили, що було в 10 раз більше.

Голосування за угодою з Македонією в грецькому парламенті відбудеться наступного тижня. Очікується, що уряд зуміє отримати підтримку більшості депутатів.

Нагадаємо, в обмін на відмову Македонії від старої назви і перейменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп’є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Заев каже, що він “переконаний в тому, що грецькі законодавці визнають історичну значимість угоди”.

Вступ в силу угоди покладе кінець одній з найдовших у світі дипломатичних суперечок, який розпочався майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки в Греції є однойменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Олександра Македонського.