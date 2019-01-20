У Середземному морі сталася корабельна аварія: десятки загиблих

Імовірно, жертвами стали близько 170 осіб.



Близько 170 мігрантів, ймовірно, загинули в Середземному морі після того, як два човни затонуло біля берегів Лівії і Марокко. Про це повідомляє Deustche Welle.

Три мігранта, яких врятував італійський флот, повідомили, що 120 чоловік були на човні, затонулої в п’ятницю. Більшість пасажирів були із Західної Африки.

Човен покинула узбережжя Лівії в четвер увечері і почала тонути приблизно через 10-11 годин. На борту були десять жінок і двоє дітей.

Лівія відправила торговий корабель в район, де затонув човен, але йому не вдалося нікого знайти.

Ще 53 мігранта, які покинули Марокко на човні, також ймовірно загинули. За попередніми даними, човен, на якій вони знаходилися, зіткнулася з чимось в Альборанском море, але характер зіткнення невідомий.

У минулому році близько 2297 мігрантів загинули або пропали в Середземному морі, а 116 959 осіб досягли Європи морським шляхом.