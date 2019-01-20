Жителя Хмельницької області засудили до 5 років в’язниці за хабар поліцейському

Жителя Хмельницької області, який передав хабар слідчому поліції за сприяння грального бізнесу, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

Ізяславське відділення поліції розслідувало справу про заняття гральним бізнесом. Чоловіка викликали на допит у якості свідка. Але той запропонував слідчому хабара за непритягнення його до кримінальної відповідальності, повернення вилученого майна, а саме грошових коштів та комп’ютерної техніки, а також сприяння продовженню незаконної діяльності, пов’язаної з гральним бізнесом. Чоловік поклав 5 тис. гривень у протокол допиту свідка.

Обвинувачений відмовився давати свідчення проти себе, але заявив, що працівники правоохоронних органів спровокували його до вчинення злочину.

Слідчий розповів, що хабар йому запропонували під час вручення повістки в завуальованій формі. При цьому обвинувачений питав, скільки потрібно за подальше сприяння функціонуванню грального закладу і сказав, що 20 тис. гривень-не велика сума.

Свідком сторони захисту був знайомий обвинуваченого, якому нібито телефонував слідчий і запросив на зустріч, на якій повідомив, що хоче допитати обвинуваченого і може повернути комп’ютерну техніку, якщо його віддячать. Однак так як цей свідок знаходиться в дружніх стосунках з обвинуваченим, то суд визнав його зацікавленим. Крім того, його показання, на думку суду, спростовані іншими доказами. Слідчий стверджував, що свідок сам йому дзвонив і просив про зустрічі, також він заперечував будь-які натяки на хабар. Суд вважає, що показання слідчого достовірними.+

Суд не встановив ознак провокації, визнав обвинуваченого винним за ч. 3 ст. 369 КК україни та засудив до 5 років в’язниці з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, крім житла. Також суд постановив конфіскувати 5 тис. гривень у власність держави.