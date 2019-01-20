На альпійських курортах зійшли лавини: загинули лижники

Постраждалих врятували на вертольотах.



Два лижника загинули і ще четверо постраждали в результаті сходження лавин у Швейцарії. Інциденти сталися напередодні на альпійських курортах Шармей і Шато-д’е, повідомляє swissinfo.ch у неділю, 20 січня.

Так, у Шармее (кантон Фрібур) лавина обрушилася на групу з 14 лижників, троє з них були віднесені сніжною масою. Рятувальники витягли зі снігу двох поранених і одного загиблого 55-річного чоловіка. Постраждалих на вертольоті доставили в лікарню.

А біля Шато-д’е (кантон Во) під снігом у результаті сходження лавини поховані три лижника, які здійснювали сходження по гірському схилу в групі з семи осіб. Загинув 39-річний француз. Інші лижники отримали легкі травми і їх відправили на медичне обстеження.

Влада Швейцарії у зв’язку з цими подіями нагадали про високу небезпеку сходження лавин у ряді районів країни, закликавши населення при виборі маршрутів лижних прогулянок звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавини.