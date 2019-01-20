Гравець в покер виграв півмільйона доларів і віддав їх бідним

Виграш склав 671,2 тисячі доларів.



Канадський професійний гравець в покер Скотт Велленбах (Scott Wellenbach) виграв більше півмільйона доларів і пообіцяв віддати на благодійність.

Чоловік зайняв третє місце на турнірі PokerStars Caribbean Adventure, що проходив на Багамських островах. Його виграш склав 671,2 тисячі доларів. Всі гроші він планує передати в благодійні фонди.

Велленбах дотримується буддійського світогляду і вважає, що релігійні практики на кшталт медитації допомогли йому досягти успіхів у грі. 67-річний чоловік пояснив, що з часом став більше розуміти, що відбувається в його голові, і зміг контролювати емоції і не відволікатися на них. «Як тільки ти усвідомлюєш, що з тобою відбувається, ці думки і емоції менше впливають на тебе, і ти можеш зосередитися на тому, що відбувається на столі», – додав гравець.

Він прийняв рішення віддати гроші на благодійність, так як, згідно зі своїми переконаннями, повинен творити добро. Любов до азартних ігор він не вважає гідним buddhist якістю, однак зазначає, що спокутує провину, віддаючи гроші нужденним.

«Значна частина цих грошей виграна у людей, які надто залежні від гри, занадто п’яні, занадто неосвічені або занадто мазохісти, тому не можуть грати добре. Ми всі схильні до залежностей, але деякі з нас змогли приборкати їх, щоб грати краще», – зазначив він.

Гроші Велленбах планує віддати в фонди, які «допомагають людям або тваринам, або істотам, які можуть відчувати». У вільний від гри в покер час канадець перекладає з санскриту релігійні тексти. За цю роботу він не бере грошей.