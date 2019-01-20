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Тисячі активістів в Греції вийшли на вулиці з-за перейменування Македонії

20.01.2019

Тысячи активистов в Греции вышли на улицы из-за переименования Македонии

Сьогодні в столиці Греції – Афінах – десятки тисяч людей вийшли на протести через угоди про перейменування Македонії.

Як пише видання, перед мітингами в соцмережах почалася дуже активна кампанія. Щоб активісти могли дістатися до столиці були орендовані десятки автобусів.

Згодом організатори зі сцени повідомили, що в центрі Афін на площі Синтагма біля стін грецького парламенту на масовий мітинг зібралося близько 100 тис. осіб.

При цьому, за словами організаторів, очікується участь до 600 тис. осіб, адже багато автобусів з групами протестувальників ще не встигли прибути на місце проведення акції.

За інформацією місцевих видань, активісти співали патріотичні пісні та вигукували гасла проти перейменування Македонії, а також вимагали, щоб прем’єр Греції Алексіс Ціпрас відмовився від ратифікації документа.

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