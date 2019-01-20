В Швейцарії лавина вбила лижників: подробиці

У суботу, 19 січня, у Швейцарії зійшло дві потужних лавини, що спричинили смерть двох лижників.

У кантоні Фрібург лавина накрила групу з 14 лижників. У результаті 55-річний чоловік загинув, ще троє – отримали травми. Постраждалих на вертольоті доставили в лікарню.

Друге стихійне лихо спіткало трохи далі на південь – в кантоні Во. У сніговому полоні опинилися троє туристів. Двом вдалося вибратися, а 39-річний громадянин Франції загинув. Повідомляється, що сніговий карниз, на якому каталися лижники, раптово змістився, викликавши лавину.

У зв’язку з цим влада Швейцарії закликали населення ретельно перевіряти вибрані маршрути. За їх даними, небезпеку сходження лавин, залишається високою.