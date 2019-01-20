Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Афганістані атакували кортеж губернатора: 8 загиблих

20.01.2019

В Афганистане атаковали кортеж губернатора: 8 погибших“Талібан” узяв відповідальність за напад

В Афганістані під час вибуху бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків.

Чиновники розповіли, що сам губернатор під час вибуху не постраждав. Також у колоні перебував глава розвідувального управління Афганістану, який не отримав поранень

Прес-секретар поліції провінції Лоагара Шапхур Ахмадзай заявив, що був проведений вибух машини, яка стояла на узбіччі дороги між Лагром і Кабулом, по якій і їхав губернатор.

“На жаль, 10 людей поранені, і число жертв може зрости”, – заявив Ахмадзай.

Відповідальність за проведення атаки взяла на себе угрупування “Талібан”.

Читайте також:   У ЛНР заявили, що силовики більше 60 разів за тиждень порушили перемир'я
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *