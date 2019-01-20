В Афганістані атакували кортеж губернатора: 8 загиблих

“Талібан” узяв відповідальність за напад



В Афганістані під час вибуху бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків.

Чиновники розповіли, що сам губернатор під час вибуху не постраждав. Також у колоні перебував глава розвідувального управління Афганістану, який не отримав поранень

Прес-секретар поліції провінції Лоагара Шапхур Ахмадзай заявив, що був проведений вибух машини, яка стояла на узбіччі дороги між Лагром і Кабулом, по якій і їхав губернатор.

“На жаль, 10 людей поранені, і число жертв може зрости”, – заявив Ахмадзай.

Відповідальність за проведення атаки взяла на себе угрупування “Талібан”.