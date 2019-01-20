Український нікому не потрібен? Зірка ростб зробив скандальну заяву

Український політолог Вадим Карасьов, який є частим гостем пропагандистських ток-шоу, публічно розкритикував україномовний продукт і назвав Росію спорідненим державою.

В інтерв’ю телеканалу “112 Україна” він запевнив, що державна мова в Україні нікому не потрібен.

“Найбільша помилка: ми Україна? Україна! Значить, мова українська! Але почекайте: Україна – це ж не етнічна назва, а назва країни. Ви не зможете російськомовних зробити лінгвістичним меншістю. По-перше, поруч Росія – родинне етнічне держава. Там російська мова йде. І по-друге, поки російськомовна поп-культура більш конкурентна, ніж наша. Наша молодь слухає російський реп, який сьогодні в тренді”, – сказав Карасьов.

За його словами, україномовний культурний продукт неконкурентоспроможний, тому що немає глядача, який готовий за нього платити

“Яке кіно. Чому Зеленський випускає кіно в Росії? Тому що йому треба гроші заробляти. Він не запрацює на україномовному культурному продукті гроші в Україні. Чому наш піп-шоу-бізнес сьогодні в розвалі, немає доходів? Тому що немає платоспроможного глядача”, – додав політолог.

Українці обурилися інтерв’ю Карасьова, викривши експерта в роботі на країни-агресора. Вони також звернули увагу на його яскравий образ, припустивши, що коштує така одяг недешево.

“Карась через півроку-рік буде ходити в червоній косоворотці з серпом і молотом на спині, і з двоголовим орлом на грудях”, “Гаденя продажний”, – пишуть у коментарях під відео.