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Український нікому не потрібен? Зірка ростб зробив скандальну заяву

20.01.2019

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Український політолог Вадим Карасьов, який є частим гостем пропагандистських ток-шоу, публічно розкритикував україномовний продукт і назвав Росію спорідненим державою.

В інтерв’ю телеканалу “112 Україна” він запевнив, що державна мова в Україні нікому не потрібен.

“Найбільша помилка: ми Україна? Україна! Значить, мова українська! Але почекайте: Україна – це ж не етнічна назва, а назва країни. Ви не зможете російськомовних зробити лінгвістичним меншістю. По-перше, поруч Росія – родинне етнічне держава. Там російська мова йде. І по-друге, поки російськомовна поп-культура більш конкурентна, ніж наша. Наша молодь слухає російський реп, який сьогодні в тренді”, – сказав Карасьов.

За його словами, україномовний культурний продукт неконкурентоспроможний, тому що немає глядача, який готовий за нього платити

“Яке кіно. Чому Зеленський випускає кіно в Росії? Тому що йому треба гроші заробляти. Він не запрацює на україномовному культурному продукті гроші в Україні. Чому наш піп-шоу-бізнес сьогодні в розвалі, немає доходів? Тому що немає платоспроможного глядача”, – додав політолог.

Українці обурилися інтерв’ю Карасьова, викривши експерта в роботі на країни-агресора. Вони також звернули увагу на його яскравий образ, припустивши, що коштує така одяг недешево.

“Карась через півроку-рік буде ходити в червоній косоворотці з серпом і молотом на спині, і з двоголовим орлом на грудях”, “Гаденя продажний”, – пишуть у коментарях під відео.

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

Украинский никому не нужен? Звезда росТВ сделал скандальное заявление

 

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