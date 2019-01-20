У Греції активісти побилися з поліцією

В Афінах обстановка розжарюється
У неділю, 20 січня, в Афінах (Греція) під час масової акції протесту проти перейменування Македонії відбулися зіткнення між протестуючими і поліцією.
Поблизу пам’ятника невідомому солдату відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Група протестувальників кидала в поліцію різні предмети і димові шашки.
Як повідомляється, сьогодні на центральні вулиці міста вийшли тисячі грецьких консерваторів і націоналістів. Також в місто прибуває велика кількість автобусів з протестувальниками.
Зазначається, що для запобігання провокацій і заворушень під час акції протесту поліція посилила заходи безпеки в Афінах. Так, за правопорядком під час протесту стежать щонайменше 1,5 тис. правоохоронців.
За даними поліції, участь у протесті беруть близько сотні тисяч людей.
Нагадаємо, що за словами спікера парламенту Греції Нікоса Вутсиса, грецькі депутати повинні до кінця наступного тижня провести голосування про перейменування Македонії.