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В акваторію Чорного моря увійшов американський військовий корабель

20.01.2019

В акваторию Черного моря вошел американский военный корабльЦе перше прибуття есмінця.
Американський есмінець USS Donald Cook (DDG-75) увійшов в акваторію Чорного моря в суботу, 19 січня, пізно ввечері.

“USS Donald Cook пройшов турецькі протоки і увійшов у Чорне море 19 січня 2019 року для проведення операцій з морської безпеки в підтримку регіональних союзників і партнерів”, – йдеться в повідомленні командування морських сил США в Європі і Африці.

Це перше прибуття корабля в Чорне море і другий корабель ВМС США в регіоні в цьому році.

Donald Cook озброєний ракетами Tomahawk, має інше артилерійське, зенітне, ракетне та торпедное озброєння. Корабель базується в іспанському порту Рота в рамках програми протиракетної оборони НАТО.

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