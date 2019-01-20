В акваторію Чорного моря увійшов американський військовий корабель

Це перше прибуття есмінця.



Американський есмінець USS Donald Cook (DDG-75) увійшов в акваторію Чорного моря в суботу, 19 січня, пізно ввечері.

“USS Donald Cook пройшов турецькі протоки і увійшов у Чорне море 19 січня 2019 року для проведення операцій з морської безпеки в підтримку регіональних союзників і партнерів”, – йдеться в повідомленні командування морських сил США в Європі і Африці.

Це перше прибуття корабля в Чорне море і другий корабель ВМС США в регіоні в цьому році.

Donald Cook озброєний ракетами Tomahawk, має інше артилерійське, зенітне, ракетне та торпедное озброєння. Корабель базується в іспанському порту Рота в рамках програми протиракетної оборони НАТО.