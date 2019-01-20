У містах Росії пройшли мітинги проти передачі Курил Японії

У Росії, в Хабаровську, пройшов мітинг проти передачі Курильських островів Японії. Про це повідомляє «Сибір.Реалії».

Люди також страйкували проти чинної влади. На мітинг прийшли близько 500-та людина, намагаючись відстояти свої землі.

«Курили наші! Геть путінську владу!», – лунали гасла в колоні.

У Москві пройшов мітинг проти передачі Курильських островів Японії. На мітингу зібралося майже дві тисячі людей. Як повідомляє «Дощ» з посиланням на лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова, перед початком акції поліція затримала кілька людей, які вигукували націоналістичні гасла.

Люди прийшли з плакатами: «Наші Курили не віддамо!», «Вистачить розпродавати Росію!», «Руки геть від Курив!», «Віддаємо Путіна замість Курив!».

19 січня в Южно-Сахалінську пройшла неузгоджене з владою акція протесту проти передачі Курильських островів, на якій брало участь близько 300 осіб.