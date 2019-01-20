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У містах Росії пройшли мітинги проти передачі Курил Японії

20.01.2019

В городах России прошли митинги против передачи Курил Японии

У Росії, в Хабаровську, пройшов мітинг проти передачі Курильських островів Японії. Про це повідомляє «Сибір.Реалії».

Люди також страйкували проти чинної влади. На мітинг прийшли близько 500-та людина, намагаючись відстояти свої землі.

«Курили наші! Геть путінську владу!», – лунали гасла в колоні.

У Москві пройшов мітинг проти передачі Курильських островів Японії. На мітингу зібралося майже дві тисячі людей. Як повідомляє «Дощ» з посиланням на лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова, перед початком акції поліція затримала кілька людей, які вигукували націоналістичні гасла.

Люди прийшли з плакатами: «Наші Курили не віддамо!», «Вистачить розпродавати Росію!», «Руки геть від Курив!», «Віддаємо Путіна замість Курив!».

19 січня в Южно-Сахалінську пройшла неузгоджене з владою акція протесту проти передачі Курильських островів, на якій брало участь близько 300 осіб.

В городах России прошли митинги против передачи Курил ЯпонииВ городах России прошли митинги против передачи Курил ЯпонииВ городах России прошли митинги против передачи Курил ЯпонииВ городах России прошли митинги против передачи Курил Японии

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