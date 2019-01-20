В Україні різко злетять тарифи на інтернет: озвучені терміни і ціни

Один з найбільших інтернет-провайдерів України “Воля” оголосив про підвищення тарифів на 15-20% вже з 1 лютого.

Оновлений прейскурант був розміщений на сайті компанії. В цілому, близько 15 пакетів торкнуться зміни.

Так, вартість найдешевшого для киян пакета послуг “Інтернет 100” в лютому досягне 165 грн за 145 грн раніше.

Зміни торкнуться також і телебачення. Мінімальна вартість для телеглядачів становитиме 100 грн, 80 грн.

Сайт провайдера

Компанія “Воля”, яка була заснована в 2002 році, зараз обслуговує близько 2 млн абонентів кабельного телебачення та інтернету у 35 містах України. Більшість абонентів отримують послуги провайдера в Києві.