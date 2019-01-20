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Стало відомо, коли Болгарія може перейти на євро

20.01.2019

Стало известно, когда Болгария может перейти на евроКраїна відповідає критеріям переходу.

Болгарії потрібно чекати до середини 2022 року, щоб перейти на євро. Зараз офіційна валюта країни – болгарський лев. Про це повідомляє Reuters.

“Потрібно, принаймні, ще три роки, щоб Болгарія перейшла на євро з моменту вступу в ERM-2”, – заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс зазначив, що Болгарія відповідає номінальним критеріями для прийняття євро. Однак залишається однією з найбідніших держав ЄС і має проблеми в деяких банках.

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