Стало відомо, коли Болгарія може перейти на євро

Країна відповідає критеріям переходу.



Болгарії потрібно чекати до середини 2022 року, щоб перейти на євро. Зараз офіційна валюта країни – болгарський лев. Про це повідомляє Reuters.

“Потрібно, принаймні, ще три роки, щоб Болгарія перейшла на євро з моменту вступу в ERM-2”, – заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс зазначив, що Болгарія відповідає номінальним критеріями для прийняття євро. Однак залишається однією з найбідніших держав ЄС і має проблеми в деяких банках.