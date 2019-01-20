Папа Римський анонсував сайт і додаток для молитов

Ресурс доступний шістьма мовами.



Папа Римський Франциск оголосив про запуск спеціального сайту молитов з Татом «Натисни і молись» (Click to pray) і відповідних мобільних додатків. Понтифік особисто з планшетом в руках представив ініціативу під час традиційної недільної проповіді, передає агентство ANSA.

«Закликаю вас, особливо молодь, завантажити додаток і продовжувати молитися зі мною за мир і благополуччя», – сказав Франциск. «Інтернет і соціальні мережі представляють величезний ресурс, даючи можливість спілкуватися, розділяти проекти та ідеї», – додав він, нагадавши, що наступного тижня буде оприлюднене папське послання до Всесвітнього дня соціальних комунікацій.

Інтернет-ресурс www.clicktopray.org представлений також у варіантах додатків для систем Android та iOS і в соціальних мережах. Сайт складається з трьох розділів: «Молися з Татом», «Молитва дня» і «Молись мережі». В останній користувач, включаючи Папу Римського, може обмінюватися з іншими своїми молитвами. Ресурс доступний шістьма мовами: англійською, італійською, французькою, іспанською, португальською та німецькою.

Платформа запущена спеціально до Дня католицької молоді – зльоту молодих католиків, який пройде в Панамі з 22 по 27 січня за участю глави Римсько-католицької церкви.

Святий престол активно користується інтернетом. Крім офіційного сайту та традиційних ЗМІ (газета, радіо), Ватикан активно користується соціальними мережами. Так, у Тата є власний аккаунт в Twitter на декількох мовах, включаючи латину. Число передплатників англійської версії досягає майже 18 млн осіб, майже 17 млн осіб підписані на іспанську версію.