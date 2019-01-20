Кількість офіційних безробітних в Україні за останній місяць року збільшилася на 40 тисяч осіб

Кількість зареєстрованих безробітних і кількість вакансій за останній місяць 2018 року збільшилася в порівнянні з листопадом на 40,7 тис. осіб і склала 341,7 тисяч.

Рівень зареєстрованого безробіття таким чином зріс до 1,3% з 1,2% за підсумками попереднього місяця.

За даними відомства, найбільше за місяць зросла кількість безробітних у сільській місцевості – на 32,7 тис. (до 158,5 тис.). У містах кількість безробітних збільшилась на 8 тис. – до 183,2 тис. осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні зріс на 206 грн і становив 2876 грн (у листопаді відповідно був 2670).

Кількість вакансій в грудні скоротилася до 58,4 тис. з 81,2 тис. порівняно з листопадом.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.